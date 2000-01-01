ARTICLE 1 – Société organisatrice

TRACE GLOBAL S.A.S. (ou toute société du groupe TRACE concernée selon le jeu), ci-après « Trace+ » ou « la Société Organisatrice », organise ponctuellement des jeux gratuits, sans obligation d'achat, via ses antennes, ses applications, ses sites internet, ses réseaux sociaux, ses newsletters, ou tout support de communication partenaire.

Le présent règlement s'applique à l'ensemble des jeux, quel que soit leur format : SMS, digital, radio, TV, tirages au sort, jeux antenne, jeux en ligne, opérations terrain.

Siège social : 71 Boulevard du Général Leclerc – 92110 Clichy

RCS Nanterre : 411 205 628

ARTICLE 2 – Définitions

Jeu : toute opération promotionnelle organisée par Trace+ donnant la possibilité de gagner une dotation.

Participant / Joueur : toute personne prenant part au Jeu.

Support de Promotion : antenne radio/TV, site internet, application Trace+, réseaux sociaux, supports partenaires, supports événementiels.

SMS-MO / SMS-MT : Messages entrants/sortants utilisés pour les Jeux par SMS, lorsque ce format est proposé.

ARTICLE 3 – Conditions de participation

La participation est ouverte à toute personne physique :

• Âgée de 18 ans révolus ;

• Résidant en France métropolitaine (ou territoire spécifié dans les Supports de Promotion du Jeu) ;

• Disposant d'un téléphone compatible ou d'un accès numérique selon le mode de participation prévu ;

• Fournissant des informations exactes et vérifiables (identité, coordonnées).

Exclusions : Les collaborateurs de Trace+ ou de toute société impliquée dans la mise en œuvre du Jeu, ainsi que leurs familles, ne peuvent participer.

Toute fausse information entraîne automatiquement la nullité de la participation. Trace+ se réserve le droit de vérifier l'identité et l'éligibilité de tout participant.

ARTICLE 4 – Types de Jeu et modalités d'inscription

4a – Types de Jeu

Les Jeux Trace+ peuvent prendre différentes formes, notamment :

• Tirage au sort parmi toutes les participations ;

• Tirage au sort parmi les bonnes réponses ;

• Sélection automatique sur la base d'un rang de participation ;

• Sélection d'un participant pour passage à l'antenne (radio, TV ou live) ;

• Jeux instantanés ;

• Mécaniques digitales (formulaire, clic, quiz, story, application).

Les conditions spécifiques du Jeu sont toujours précisées sur les Supports de Promotion.

4b – Modalités d'inscription

Selon le Jeu, le participant peut être invité à s'inscrire :

• Par SMS à un numéro court (tarification précisée au moment du Jeu) ;

• Via l'application Trace+ ;

• Via un site Trace+ ;

• Via un lien ou formulaire ;

• En direct sur un événement ;

• Par appel téléphonique ou messagerie vocale si précisé.

Pour les Jeux SMS, les règles suivantes s'appliquent :

• Le participant doit envoyer le mot-clé indiqué au numéro dédié.

• Chaque SMS envoyé est facturé selon les conditions précisées dans la promotion (ex. 0,75 € + coût éventuel opérateur).

• La participation est valide uniquement si l'ensemble des SMS requis a bien été envoyé et reçu.

• Une session SMS non complétée ou expirée n'est pas prise en compte.

• Trace+ peut proposer un « multiplicateur de chances » (double, triple, etc.), clairement annoncé dans le support de promotion.

La participation vaut acceptation totale et sans réserve du présent règlement.

ARTICLE 5 – Détermination des gagnants

Les gagnants peuvent être déterminés par tirage au sort, par ordre chronologique, par bonne réponse, par sélection antenne, ou selon toute mécanique précisée dans le support du Jeu.

Les données techniques de Trace+ ou de ses prestataires font foi (horodatage, SMS reçus, formulaires envoyés, etc.).

Le gagnant est obligatoirement le titulaire du numéro utilisé pour participer, ou la personne ayant renseigné ses coordonnées complètes.

Si un gagnant est injoignable, ne répond pas dans le délai indiqué dans les Supports de Promotion (ou, à défaut, dans un délai de 7 jours ouvrés), ou fournit des données erronées, le gain est perdu et remis en jeu.

ARTICLE 6 – Dotations et remise des lots

Les dotations sont décrites dans les Supports de Promotion.

Les lots ne sont ni modifiables, ni échangeables, ni cessibles. Trace+ peut remplacer un lot par un lot équivalent si nécessaire.

Les modalités de récupération du lot sont précisées individuellement (envoi postal, retrait sur site, e-ticket, etc.).

Trace+ n'est pas responsable :

• Des retards ou pertes liés aux transporteurs ;

• De la non-jouissance du lot par le gagnant, pour toute raison indépendante de Trace+ ;

• Des dommages causés par l'utilisation du lot.

Certains lots (concerts, invitations, événements) ne peuvent être revendus.

Tout abus peut entraîner :

• Annulation du gain ;

• Exclusion définitive des jeux Trace+ ;

• Éventuelles poursuites en cas de fraude.

ARTICLE 7 – Réclamations

Aucune réclamation ne sera acceptée au-delà d'un (1) mois après la fin du Jeu.

Les réclamations doivent être adressées par courrier à : TRACE GLOBAL – Service Jeux – 71 Boulevard du Général Leclerc – 92110 Clichy.

Trace+ est souveraine sur l'interprétation du règlement et le déroulement du Jeu.

ARTICLE 8 – Données personnelles

Les données collectées sont nécessaires au traitement des participations et à l'attribution des lots.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés, chaque participant bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité de ses données en écrivant à :

TRACE GLOBAL – Service Données Personnelles

71 Boulevard du Général Leclerc – 92110 Clichy

Durée de conservation : Les données personnelles sont conservées pendant la durée du Jeu et un (1) an après la remise des lots, sauf obligation légale contraire.

Droit à l'image : Les gagnants acceptent la publication de leurs nom, prénom, voix et/ou image sur les supports Trace+ pendant deux (2) ans, sans contrepartie financière. Ce consentement peut être retiré à tout moment par demande écrite adressée à l'adresse ci-dessus.

ARTICLE 9 – Frais de participation (jeux SMS)

Les frais liés à la participation par SMS peuvent être remboursés sur demande écrite, dans les conditions suivantes :

• Remboursement du prix des SMS surtaxés nécessaires à la participation ;

• Sur présentation d'un justificatif opérateur (facture détaillée) ;

• Dans un délai d'un (1) mois après la fin du Jeu.

Les demandes doivent être envoyées à : TRACE GLOBAL – Service Jeux – 71 Boulevard du Général Leclerc – 92110 Clichy.

Les forfaits SMS illimités ne donnent pas droit à remboursement (aucun surcoût spécifique).

ARTICLE 10 – Responsabilité

Trace+ ne peut être tenue responsable :

• D'éventuels dysfonctionnements réseaux ou techniques ;

• De la non-réception ou perte des participations ;

• De l'annulation ou modification du Jeu pour raisons externes ;

• Des dommages subis par les équipements des participants.

Toute fraude, tentative de fraude, ou participation non conforme entraîne l'exclusion immédiate.

ARTICLE 11 – Acceptation du règlement

La participation à un Jeu Trace+ implique l'acceptation totale du présent règlement, disponible sur les supports Trace+.

Trace+ se réserve le droit d'ajouter des avenants ou mises à jour, applicables immédiatement.